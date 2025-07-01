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Главная Одесса Аэропорты в Крыму под прицелом — россияне начали глушить связь

Аэропорты в Крыму под прицелом — россияне начали глушить связь

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:20
Россияне в Крыму глушат мобильную связь, опасаясь удара ВСУ
Военные РФ. Фото иллюстративное: Волынские Новости

ВС РФ в Саках в Крыму глушат мобильную связь, чтобы скрыть перемещение своей техники. Это свидетельствует о том, что россияне все больше опасаются вероятного удара ВСУ по военным объектам.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Меры безопасности

По данным партизан, в Саках осуществляется подавление сигнала мобильной связи вблизи военного аэродрома. Причиной таких мер безопасности является усиленный страх перед возможными ударами со стороны Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются предотвратить утечку информации о перемещении и дислокации своей техники. Однако в АТЕШ утверждают, что сделать это у россиян не получилось.

"АТЕШ продолжает эффективно работать, передавая критически важную информацию Силам обороны Украины даже в условиях радиопротиводействия — для планирования точечных ударов и ликвидации военной инфраструктуры врага", — говорится в сообщении партизан.

Добавим, аэродром в Саках является одним из ключевых объектов для размещения авиации и техники РФ в Крыму. В последнее время туда было переброшено дополнительное оборудование, включая средства ПВО и топливные емкости.

Напомним, недавно мы писали о том, зачем РФ возрождает заброшенную советскую базу подводных лодок в Крыму. А также об уничтожении комплексов ПВО на оккупированном полуострове.

 

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине аэродром
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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