Росіяни в Криму глушать мобільний зв'язок, побоюючись удара ЗСУ

Військові РФ. Фото ілюстративне: Волинські Новини

ЗС РФ в Саках у Криму глушать мобільний зв'язок, аби приховати переміщення своєї техніки. Це свідчить про те, що росіяни все більше побоюються ймовірного удару ЗСУ по військових об'єктах.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама

Читайте також:

Заходи безпеки

За даними партизан, у Саках здійснюється придушення сигналу мобільного зв'язку поблизу воєнного аеродрому. Причиною таких заходів безпеки є посилений страх перед можливими ударами з боку Сил оборони України. Окупанти намагаються запобігти витоку інформації про переміщення та дислокацію своєї техніки. Однак в АТЕШ стверджують, що зробити це в росіян не вийшло.

"АТЕШ продовжує ефективно працювати, передаючи критично важливу інформацію Силам оборони України навіть в умовах радіопротиводії — для планування точкових ударів та ліквідації військової інфраструктури ворога",— йдеться у повідомленні партизан.

Додамо, аеродром у Саках є одним із ключових об'єктів для розміщення авіації та техніки РФ у Криму. Останнім часом туди було перекинуто додаткове обладнання, включаючи засоби ППО та паливні ємності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, навіщо РФ відроджує занедбану радянську базу підводних човнів в Криму. А також про знищення комплексів ППО на окупованому півострові.