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Головна Одеса Мілітаризація Криму — РФ відроджує занедбану радянську базу

Мілітаризація Криму — РФ відроджує занедбану радянську базу

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:55
Росія в Криму використовує радянську базу підводних човнів — АТЕШ
Військові РФ. Фото ілюстративне: REUTERS

Росіяни почали використовувати радянську занедбану базу підводних човнів у Криму. На думку партизан, об'єкт може використовуватися як склад боєприпасів або захищений командний пункт.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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База підводних човнів

Партизани в Криму провели розвідку території Балаклавської бухти, де зафіксували активність на території занедбаної колишньої бази підводних човнів. Внаслідок нещодавнього зносу покинутих будинків у прибережній зоні відкрився огляд на вхід у штольню, з якої за радянських часів здійснювалося навантаження та вивантаження військових торпед та ракет. Наразі вхід до підземної споруди вільний, а прилегла територія розчищена. Це може свідчити про можливу підготовку об'єкта до повторного використання, вважають агенти АТЕШ.

"Наш агент зафіксував наявність прибраних бар'єрів та будівельного сміття, відсутність охорони поблизу входу в тунель (що може бути тимчасовим маскуванням), а також виявив активність в окремих будинках поблизу — частина приміщень, можливо, законсервована, але не покинута", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

Додамо, колишня база може використовуватися як укриття для зберігання боєприпасів або як захищений командний пункт.

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Вхід у штольню. Фото: АТЕШ
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Бухта, вид зверху. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що китайці будуватимуть порт і залізницю в Криму. А також про знищення комплексів ППО на окупованому півострові.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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