ЗСУ знищили комплекси ППО та РЛС в Криму - відео від Головного управління розвідки МО України

Атака на Крим — українська розвідка знищила комплекси ППО РФ
ЗСУ влучними дроновими ударами знищили радіолокаційні станції та комплекси протиповітряної оборони в Криму. Таким чином Сили оборони продовжують послаблювати ППО окупованого півострову.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Атака на Крим
На відео, яке оприлюднило Головне управління розвідки можна побачити кадри ураження критично важливих і дороговартісних компонентів комплексу ППО С-400 "Тріумф" в Криму. Внаслідок успішної дронової атаки ЗСУ було знищено:
- дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
- дві РЛС виявлення 91Н6Е;
- пускова установка комплексу С-400.
"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські військові зупинили черговий штурм росіян. А також про те, які завдання виконує авіація РФ над Чорним морем.
Читайте Новини.LIVE!