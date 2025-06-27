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Головна Одеса Атака на Крим — українська розвідка знищила комплекси ППО РФ

Атака на Крим — українська розвідка знищила комплекси ППО РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:37
ЗСУ знищили комплекси ППО та РЛС в Криму - відео від Головного управління розвідки МО України
Півострів Крим. Фото ілюстративне: Новини Здорової людини
Ключові моменти Атака на Крим

ЗСУ влучними дроновими ударами знищили радіолокаційні станції та комплекси протиповітряної оборони в Криму. Таким чином Сили оборони продовжують послаблювати ППО окупованого півострову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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На відео, яке оприлюднило Головне управління розвідки можна побачити кадри ураження критично важливих і дороговартісних компонентів комплексу ППО С-400 "Тріумф" в Криму. Внаслідок успішної дронової атаки ЗСУ було знищено:

  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
  • пускова установка комплексу С-400.

"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські військові зупинили черговий штурм росіян. А також про те, які завдання виконує авіація РФ над Чорним морем.

 

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні атака
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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