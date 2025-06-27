ЗСУ знищили комплекси ППО та РЛС в Криму - відео від Головного управління розвідки МО України

Півострів Крим. Фото ілюстративне: Новини Здорової людини

ЗСУ влучними дроновими ударами знищили радіолокаційні станції та комплекси протиповітряної оборони в Криму. Таким чином Сили оборони продовжують послаблювати ППО окупованого півострову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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На відео, яке оприлюднило Головне управління розвідки можна побачити кадри ураження критично важливих і дороговартісних компонентів комплексу ППО С-400 "Тріумф" в Криму. Внаслідок успішної дронової атаки ЗСУ було знищено:

дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

пускова установка комплексу С-400.

"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

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