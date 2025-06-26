Російська авіація над Чорним та Азовським морями - які завдання виконують ЗС РФ розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Літак ЗС РФ. Фото ілюстративне: Defense Express

Найбільша активність ЗС РФ в акваторіях Азовського та Чорного морів відбувається саме у повітряному просторі. За допомогою літаків росіяни захищають свій флот, однак періодично використовують її і для атак.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Активність авіації на морем

Росія продовжує маневрувати своїм флотом у Чорному морі. За словами речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нещодавно ворог вивів понад 20 кораблів із воєнної гавані, щоб уникнути можливих ударів з боку ЗСУ. Крім того, попри відносне затишшя на морі, активність ворожих літаків у повітряному просторі над акваторією залишається високою — авіація РФ виконує як оборонні, так і тактичні завдання.

"Найбільша активність ворога в акваторіях Азовського та Чорного морів відбувається у повітряному просторі. На жаль, щільна присутність російських літаків зберігається, і виконують вони там різноманітні завдання, здебільшого з оборони, але вони можуть використовувати тактичну авіацію і для нанесення ударів",— каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ЗСУ регулярно вражають катери ЗС РФ на півдні. А також про влучні дронові удари одеської бригади по позиціям росіян на фронті.