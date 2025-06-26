Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Авіація РФ над Чорним морем — які завдання виконує

Авіація РФ над Чорним морем — які завдання виконує

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 15:05
Російська авіація над Чорним та Азовським морями - які завдання виконують ЗС РФ розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук
Літак ЗС РФ. Фото ілюстративне: Defense Express
Ключові моменти Активність авіації на морем

Найбільша активність ЗС РФ в акваторіях Азовського та Чорного морів відбувається саме у повітряному просторі. За допомогою літаків росіяни захищають свій флот, однак періодично використовують її і для атак.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Активність авіації на морем

Росія продовжує маневрувати своїм флотом у Чорному морі. За словами речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нещодавно ворог вивів понад 20 кораблів із воєнної гавані, щоб уникнути можливих ударів з боку ЗСУ. Крім того, попри відносне затишшя на морі, активність ворожих літаків у повітряному просторі над акваторією залишається високою — авіація РФ виконує як оборонні, так і тактичні завдання.

"Найбільша активність ворога в акваторіях Азовського та Чорного морів відбувається у повітряному просторі. На жаль, щільна присутність російських літаків зберігається, і виконують вони там різноманітні завдання, здебільшого з оборони, але вони можуть використовувати тактичну авіацію і для нанесення ударів",— каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ЗСУ регулярно вражають катери ЗС РФ на півдні. А також про влучні дронові удари одеської бригади по позиціям росіян на фронті.

Одеса ВМС Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації