Российская авиация над Черным и Азовским морями - какие задачи выполняют ВС РФ рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Самолет ВС РФ. Фото иллюстративное: Defense Express

Наибольшая активность ВС РФ в акваториях Азовского и Черного морей происходит именно в воздушном пространстве. С помощью самолетов россияне защищают свой флот, однако периодически используют ее и для атак.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Россия продолжает маневрировать своим флотом в Черном море. По словам спикера военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, недавно враг вывел более 20 кораблей из военной гавани, чтобы избежать возможных ударов со стороны ВСУ. Кроме того, несмотря на относительное затишье на море, активность вражеских самолетов в воздушном пространстве над акваторией остается высокой — авиация РФ выполняет как оборонительные, так и тактические задачи.

"Наибольшая активность врага в акваториях Азовского и Черного морей происходит в воздушном пространстве. К сожалению, плотное присутствие российских самолетов сохраняется, и выполняют они там различные задачи, в основном по обороне, но они могут использовать тактическую авиацию и для нанесения ударов",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о том, что ВСУ регулярно поражают катера ВС РФ на юге. А также о метких дроновых ударах одесской бригады по позициям россиян на фронте.