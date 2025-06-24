Военные моряки уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине - видео от ВМС Украины

Уничтожение катера ВС РФ. Фото: скриншот из видео ВМС Украины

Бойцы Военно-морских сил снова продемонстрировали свое мастерство в применении боевых дронов. Служащие точной атакой уничтожили катер ВС РФ вместе с десантом на Херсонщине.

Видео с поражением катера поделились Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Разведка Военно-морских сил с помощью БпЛА вовремя обнаружила катер Черноморского флота РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. На борту находился российский десант. Тогда защитники нанесли точный удар по вражескому плавсредству. В результате оно загорелось, взорвалось и ушло под воду вместе с личным составом.

"Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу",— говорится в сообщении командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

Напомним, недавно мы писали о том, как николаевские морпехи отражали штурм россиян. А также об искусном уничтожении дронов ВС РФ в воздухе.