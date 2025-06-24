Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военные моряки уничтожили катер РФ с десантом на юге (видео)

Военные моряки уничтожили катер РФ с десантом на юге (видео)

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 11:40
Военные моряки уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине - видео от ВМС Украины
Уничтожение катера ВС РФ. Фото: скриншот из видео ВМС Украины
Ключові моменти Подробности боя

Бойцы Военно-морских сил снова продемонстрировали свое мастерство в применении боевых дронов. Служащие точной атакой уничтожили катер ВС РФ вместе с десантом на Херсонщине.

Видео с поражением катера поделились Военно-морские силы Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности боя

Разведка Военно-морских сил с помощью БпЛА вовремя обнаружила катер Черноморского флота РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. На борту находился российский десант. Тогда защитники нанесли точный удар по вражескому плавсредству. В результате оно загорелось, взорвалось и ушло под воду вместе с личным составом.

"Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу",— говорится в сообщении командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

Напомним, недавно мы писали о том, как николаевские морпехи отражали штурм россиян. А также об искусном уничтожении дронов ВС РФ в воздухе.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине десант
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации