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Головна Одеса Військові моряки знищили катер РФ з десантом на півдні (відео)

Військові моряки знищили катер РФ з десантом на півдні (відео)

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 11:40
Військові моряки знищили російський катер з десантом на Херсонщині - відео від ВМС України
Знищення катеру ЗС РФ. Фото: скріншот з відео ВМС України
Ключові моменти Подробиці бою

Бійці Військово-морських сил знову продемонстрували свою майстерність у застосуванні бойових дронів. Службовці влучною атакою знищили катер ЗС РФ разом з десантом на Херсонщині.

Відео з ураженням катеру поділилися Військово-морські сили України.

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Подробиці бою

Розвідка Військово-морських сил за допомогою БпЛА вчасно виявила катер Чорноморського флоту РФ, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. На борту перебував російський десант. Тоді оборонці нанесли влучний удар по ворожому плавзасобу. В результаті він загорівся, вибухнув та пішов під воду разом із особовим складом.

"Знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу",— йдеться у повідомленні командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як миколаївські морпіхи відбивали штурм росіян. А також про майстерне знищення дронів ЗС РФ у повітрі.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні десант
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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