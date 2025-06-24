Військові моряки знищили російський катер з десантом на Херсонщині - відео від ВМС України

Знищення катеру ЗС РФ. Фото: скріншот з відео ВМС України

Бійці Військово-морських сил знову продемонстрували свою майстерність у застосуванні бойових дронів. Службовці влучною атакою знищили катер ЗС РФ разом з десантом на Херсонщині.

Відео з ураженням катеру поділилися Військово-морські сили України.

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Розвідка Військово-морських сил за допомогою БпЛА вчасно виявила катер Чорноморського флоту РФ, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. На борту перебував російський десант. Тоді оборонці нанесли влучний удар по ворожому плавзасобу. В результаті він загорівся, вибухнув та пішов під воду разом із особовим складом.

"Знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу",— йдеться у повідомленні командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як миколаївські морпіхи відбивали штурм росіян. А також про майстерне знищення дронів ЗС РФ у повітрі.