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Николаевские бойцы показали как уничтожают дроны врага (видео)

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Дата публикации 27 мая 2025 13:00
Бой николаевских операторов дронов ВСУ в небе над Херсонщиной - видео
Оператор дрона ВСУ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Николаевские операторы БпЛА снова продемонстрировали свое мастерство и уничтожили несколько дронов РФ в небе. Вражеские разведчики так и не успели передать противнику собранные данные.

Видео с уничтожением вражеских беспилотников поделились бойцы 190-й и 123-й николаевской бригады.

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Подробности боя

Разведка 123-й николаевской бригады обнаружила в небе над Херсонщиной российские разведывательные БПЛА, в частности типа "Орлан", которые собирали данные о позициях Сил обороны. Тогда за дело взялись операторы FPV-дронов: точными атаками сразу несколько вражеских аппаратов были уничтожены во время полета.

"Каждый вечер и каждое утро украинцы желают друг другу чистого неба. Но именно благодаря мастерству наших операторов FPV-дронов оно действительно такое", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении дронов РФ одесскими пограничниками. А также о ликвидации вражеского автотранспорта "Рыцарями зимнего похода".

 

Одесса ВСУ Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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