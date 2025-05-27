Бой николаевских операторов дронов ВСУ в небе над Херсонщиной - видео

Николаевские бойцы показали как уничтожают дроны врага (видео)
Николаевские операторы БпЛА снова продемонстрировали свое мастерство и уничтожили несколько дронов РФ в небе. Вражеские разведчики так и не успели передать противнику собранные данные.
Видео с уничтожением вражеских беспилотников поделились бойцы 190-й и 123-й николаевской бригады.
Подробности боя
Разведка 123-й николаевской бригады обнаружила в небе над Херсонщиной российские разведывательные БПЛА, в частности типа "Орлан", которые собирали данные о позициях Сил обороны. Тогда за дело взялись операторы FPV-дронов: точными атаками сразу несколько вражеских аппаратов были уничтожены во время полета.
"Каждый вечер и каждое утро украинцы желают друг другу чистого неба. Но именно благодаря мастерству наших операторов FPV-дронов оно действительно такое", — говорится в сообщении военных.
Напомним, недавно мы писали об уничтожении дронов РФ одесскими пограничниками. А также о ликвидации вражеского автотранспорта "Рыцарями зимнего похода".
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