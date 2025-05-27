Бій миколаївських операторів дронів ЗСУ у небі над Херсонщиною - відео

Оператор дрону ЗСУ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Миколаївські оператори БпЛА знову продемонстрували свою майстерніть та знищили декілька дронів РФ у небі. Ворожі розвідники так і не встигли передати супротивнику зібрані дані.

Відео зі знищенням ворожих безпілотників поділилися бійці 190-ї та 123-ї миколаївської бригади.

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Розвідка 123-ї миколаївської бригади виявила у небі над Херсонщиною російські розвідувальні БпЛА, зокрема типу "Орлан", які збирали дані про позиції Сил оборони. Тоді за спаву взялися оператори FPV-дронів: влучними атаками одразу декілька ворожих апаратів були знищені ще під час польоту.

"Кожного вечора і кожного ранку українці бажають один одному чистого неба. Але саме завдяки майстерності наших операторів FPV-дронів воно дійсно таке", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення дронів РФ одеськими прикордонниками. А також про ліквідацію ворожого автотранспорту "Лицарями зимового походу".