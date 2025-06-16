Николаевские морпехи ВМС уничтожают мотоциклетные штурмовые группы ВС РФ — видео боя

FPV-дрон. Фото иллюстративное: foreignukraines

Николаевские морпехи продолжают удачно отражать атаки врага на фронте. На этот раз бойцы остановили очередной мотоциклетный штурм россиян с помощью FPV-дронов.

Видео с кадрами боя поделились Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского заметили штурмовое подразделение ВС РФ, которое приближалось к позициям ВСУ. Тогда украинские операторы дронов осуществили массированный налет на живую силу противника. В результате многочисленных ударов беспилотниками, российские военные были уничтожены, а мотоциклы превращены в металлолом.

"Штурмовой отряд врага выбрал не тот поворот. Николаевские морпехи исправили маршрут — с точностью по координатам", — говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении вражеских дронов николаевскими морпехами. А также о бое одесской бригады против ВС РФ.