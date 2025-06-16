Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как николаевские морпехи отбивают штурм россиян (видео)

Как николаевские морпехи отбивают штурм россиян (видео)

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:32
Николаевские морпехи ВМС уничтожают мотоциклетные штурмовые группы ВС РФ — видео боя
FPV-дрон. Фото иллюстративное: foreignukraines
Ключові моменти Подробности боя

Николаевские морпехи продолжают удачно отражать атаки врага на фронте. На этот раз бойцы остановили очередной мотоциклетный штурм россиян с помощью FPV-дронов.

Видео с кадрами боя поделились Военно-морские силы Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности боя

Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского заметили штурмовое подразделение ВС РФ, которое приближалось к позициям ВСУ. Тогда украинские операторы дронов осуществили массированный налет на живую силу противника. В результате многочисленных ударов беспилотниками, российские военные были уничтожены, а мотоциклы превращены в металлолом.

"Штурмовой отряд врага выбрал не тот поворот. Николаевские морпехи исправили маршрут — с точностью по координатам", — говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении вражеских дронов николаевскими морпехами. А также о бое одесской бригады против ВС РФ.

Одесса ВМС Николаев Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации