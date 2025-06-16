Миколаївські морпіхи ВМС нищать мотоциклетні штурмові групи ЗС РФ - відео бою

FPV-дрон. Фото ілюстративне: foreignukraines

Миколаївські морпіхи продовжують вдало відбивати атаки ворога на фронті. На цей раз бійці зупинили черговий мотоциклетний штурм росіян за допомогою FPV-дронів.

Відео з кадрами бою поділилися Військово-морські сили України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці бою

Розвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського помітили штурмовий підрозділ ЗС РФ, який наближався до позицій ЗСУ. Тоді українські оператори дронів здійснили масований наліт на живу силу супротивника. В результаті чисельних ударів безпілотниками, російські військові були знищені, а мотоцикли перетворені на металобрухт.

"Штурмовий загін ворога обрав не той поворот. Миколаївські морпіхи виправили маршрут — з точністю по координатах",— йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожих дронів миколаївськими морпіхами. А також про бій одеської бригади проти ЗС РФ.