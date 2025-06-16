Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як Миколаївські морпіхи відбивають штурм росіян (відео)

Як Миколаївські морпіхи відбивають штурм росіян (відео)

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 16:32
Миколаївські морпіхи ВМС нищать мотоциклетні штурмові групи ЗС РФ - відео бою
FPV-дрон. Фото ілюстративне: foreignukraines
Ключові моменти Подробиці бою

Миколаївські морпіхи продовжують вдало відбивати атаки ворога на фронті. На цей раз бійці зупинили черговий мотоциклетний штурм росіян за допомогою FPV-дронів.

Відео з кадрами бою поділилися Військово-морські сили України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці бою

Розвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського помітили штурмовий підрозділ ЗС РФ, який наближався до позицій ЗСУ. Тоді українські оператори дронів здійснили масований наліт на живу силу супротивника. В результаті чисельних ударів безпілотниками, російські військові були знищені, а мотоцикли перетворені на металобрухт.

"Штурмовий загін ворога обрав не той поворот. Миколаївські морпіхи виправили маршрут — з точністю по координатах",— йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожих дронів миколаївськими морпіхами. А також про бій одеської бригади проти ЗС РФ.

Одеса ВМС Миколаїв Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації