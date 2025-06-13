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Головна Одеса Миколаївські морпіхи показали відео, як знищують техніку ворога

Миколаївські морпіхи показали відео, як знищують техніку ворога

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Дата публікації: 13 червня 2025 11:15
Миколаївські морпіхи знищили російський танк та штурмовиків на Донбасі - відео
Оператор дрону. Фото ілюстративне: espreso.tv
Ключові моменти Подробиці бою

Миколаївські морпіхи продовжують майстерно нищити ворога на Донбасі. Військові ліквідували не тільки штурмовиків РФ, але й бронетехніку.

Відео з кадрами бою поділилися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Подробиці бою

Розвідники ммиколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти помітили ворожих штурмовиків, які рухались у бік позицій ЗСУ під прикриттям танку. Спочатку оператори дронів влучним скидом знищили бронетехніку, після чого завдали кілька ударів по живій силі. Військові ЗС РФ ховалися у поспіхом виритих окопах, але це їх не врятувало.

"Піхота ворога — у вогні, броня — на брухт. Працюють миколаївські морпіхи!" — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські морпіхи нищать ворога на півдні. А також про масштабний дроновий наліт на ЗС РФ.

Донбас Одеса Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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