Миколаївські морпіхи ЗСУ нищать штурмовиків ЗС РФ на фронті

Ворог не пройде — Миколаївські морпіхи знищують ворога (відео)
Миколаївські морпіхи продовжують майстерно нищити ворога на фронті. Цього разу військові за доромогою дронів зупинили штурм росіян та знищили кілька одиниць бронетехніки.
Видовищними кадрами бою поділилися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Подробиці бою
Росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ на мотоциклах за підтримки бронетехніки. Однак бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вчасно помітили переміщення ворога та завдали влучних ударів FPV-дронами. В результаті було знищено декілька ББМ супротивника та ворожу піхоту. Деякі солдати ЗС РФ намагалися сховатися у непівзруйнованих домівках, однак врятуватися від БпЛА морпіхів в них не вийшло.
"Нам байдуже, що перед нами — ворожа бронетехніка, мотопіхота чи штурмовики. Знищуємо ворога точно й справедливо — в будь-якій його формі", — йдеться у повідомленні морпіхів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабний дроновий наліт на ЗС РФ на Донеччині. А також про ворожий наступ під Покровськом, який було відбито.
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