Миколаївські морпіхи ЗСУ нищать штурмовиків ЗС РФ на фронті

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Миколаївські морпіхи продовжують майстерно нищити ворога на фронті. Цього разу військові за доромогою дронів зупинили штурм росіян та знищили кілька одиниць бронетехніки.

Видовищними кадрами бою поділилися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Подробиці бою

Росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ на мотоциклах за підтримки бронетехніки. Однак бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вчасно помітили переміщення ворога та завдали влучних ударів FPV-дронами. В результаті було знищено декілька ББМ супротивника та ворожу піхоту. Деякі солдати ЗС РФ намагалися сховатися у непівзруйнованих домівках, однак врятуватися від БпЛА морпіхів в них не вийшло.

"Нам байдуже, що перед нами — ворожа бронетехніка, мотопіхота чи штурмовики. Знищуємо ворога точно й справедливо — в будь-якій його формі", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабний дроновий наліт на ЗС РФ на Донеччині. А також про ворожий наступ під Покровськом, який було відбито.