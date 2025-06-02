Николаевские морпехи ВСУ уничтожают штурмовиков ВС РФ на фронте

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Николаевские морпехи продолжают мастерски уничтожать врага на фронте. На этот раз военные с помощью дронов остановили штурм россиян и уничтожили несколько единиц бронетехники.

Зрелищными кадрами боя поделились бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Подробности боя

Россияне пытались штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах при поддержке бронетехники. Однако бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вовремя заметили перемещение врага и нанесли точные удары FPV-дронами. В результате было уничтожено несколько ББМ противника и вражескую пехоту. Некоторые солдаты ВС РФ пытались спрятаться в неразрушенных домах, однако спастись от БпЛА морпехов у них не получилось.

"Нам безразлично, что перед нами — вражеская бронетехника, мотопехота или штурмовики. Уничтожаем врага точно и справедливо — в любой его форме",— говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали о масштабном дроновом налете на ВС РФ в Донецкой области. А также о вражеском наступлении под Покровском, которое было отражено.