Миколаївські морпіхи ЗСУ нищать піхоту ЗС РФ FPV-дронами - кадри бою

Оператор дрону. Фото ілюстративне: ЦЕнтр рекрутингу до сил ТРО ЗСУ

Миколаївські морпіхи продовжують нищити ворога на Донецькому напрямку. Цього разу військові майстерно влаштували масштабний наліт безпілотників на позиції російських військових.

Відео з кадрами бою поділилися Військово-морські сили України.

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Подробиці бою

Миколаївські морпіхи з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського здійснили масований рейд на укріпрайон супротивника. Десятки FPV-дронів ЗСУ підлетіли до позиції ЗС РФ та завдали нищівні удари. Піхотинці ворога намагалися сховатись у траншеях, бліндажах, у напівзруйнованих будівлях та навіть за деревами. Однак врятуватися від атаки вдалося мало кому з них.

"FPV-рейд миколаївських морпіхів — точний і безжальний. У рідних степах Донбасу наші оператори дронів завдають ворогу фатальних ударів", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських морпіхів із 35-ї бригади. А також про ворожий наступ під Покровськом, який було відбито.