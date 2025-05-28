ВМС дроном знищили бронетехніку РФ на півдні України - відео бою морпіхів

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Одеські військові моряки на півдні України продовжують майстерно нищити російських окупантів. Цього разу оператори дронів знищили бронемашину росіян разом із особовим складом.

Про це повідомили Військово-морські сили України.

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Розвідники Військово-морських сил в одній з прифронтових зон півдня виявили ворожу бронемашину, яку окупанти ретельно приховали у лісосмузі. До локації негайно вирушили FPV-дрони ЗСУ. Оператор БпЛА одним влучним ударом знищив ворожу техніку разом із бійцями, які перебували поряд із нею.

"Крок за кроком наші захисники вивільняють українську землю від окупаційних військ і техніки. Жодна ворожа ціль не залишиться без належної уваги — все буде знайдено та знищено. Працюємо точно. Працюємо впевнено. Працюємо на Україну!" — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масований удар БпЛА по Криму. А також про бій одеських морпіхів із 35-ї бригади.