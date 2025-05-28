ВМС дроном знищили бронетехніку РФ на півдні України - відео бою морпіхів

Бої за південь — одеські морпіхи нищать російську техніку
Одеські військові моряки на півдні України продовжують майстерно нищити російських окупантів. Цього разу оператори дронів знищили бронемашину росіян разом із особовим складом.
Про це повідомили Військово-морські сили України.
Подробиці бою
Розвідники Військово-морських сил в одній з прифронтових зон півдня виявили ворожу бронемашину, яку окупанти ретельно приховали у лісосмузі. До локації негайно вирушили FPV-дрони ЗСУ. Оператор БпЛА одним влучним ударом знищив ворожу техніку разом із бійцями, які перебували поряд із нею.
"Крок за кроком наші захисники вивільняють українську землю від окупаційних військ і техніки. Жодна ворожа ціль не залишиться без належної уваги — все буде знайдено та знищено. Працюємо точно. Працюємо впевнено. Працюємо на Україну!" — йдеться у повідомленні морпіхів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масований удар БпЛА по Криму. А також про бій одеських морпіхів із 35-ї бригади.
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