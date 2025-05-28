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Бои за юг — одесские морпехи уничтожают российскую технику

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Дата публикации 28 мая 2025 17:57
ВМС дроном уничтожили бронетехнику РФ на юге Украины - видео боя морпехов
Оператор дрона. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Одесские военные моряки на юге Украины продолжают мастерски уничтожать российских оккупантов. На этот раз операторы дронов уничтожили бронемашину россиян вместе с личным составом.

Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Разведчики Военно-морских сил в одной из прифронтовых зон юга обнаружили вражескую бронемашину, которую оккупанты тщательно скрыли в лесополосе. К локации немедленно отправились FPV-дроны ВСУ. Оператор БпЛА одним точным ударом уничтожил вражескую технику вместе с бойцами, которые находились рядом с ней.

"Шаг за шагом наши защитники освобождают украинскую землю от оккупационных войск и техники. Ни одна вражеская цель не останется без должного внимания — все будет найдено и уничтожено. Работаем точно. Работаем уверенно. Работаем на Украину!" — говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали о массированном ударе БпЛА по Крыму. А также о бое одесских морпехов из 35-й бригады.

Одесса Новости Одессы дроны война в Украине атака
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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