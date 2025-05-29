Николаевские морпехи ВСУ уничтожают пехоту ВС РФ FPV-дронами - кадры боя

Оператор дрона. Фото иллюстративное: ЦЕнтр рекрутинга в силы ТРО ВСУ

Николаевские морпехи продолжают уничтожать врага на Донецком направлении. На этот раз военные мастерски устроили масштабный налет беспилотников на позиции российских военных.

Видео с кадрами боя поделились Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского совершили массированный рейд на укрепрайон противника. Десятки FPV-дронов ВСУ подлетели к позиции ВС РФ и нанесли сокрушительные удары. Пехотинцы врага пытались спрятаться в траншеях, блиндажах, в полуразрушенных зданиях и даже за деревьями. Однако спастись от атаки удалось мало кому из них.

"FPV-рейд николаевских морпехов — точный и безжалостный. В родных степях Донбасса наши операторы дронов наносят врагу фатальные удары",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о бое одесских морпехов из 35-й бригады. А также о вражеском наступлении под Покровском, которое было отражено.