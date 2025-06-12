Одеські морпіхи знищують військових РФ дронами (відео)

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Одеські морпіхи знову завдали влучних ударів FPV-дронами по позиціям ЗС РФ на півдні. Цього разу під прицілом операторів БпЛА опинилася ворожа піхота.

Відео з кадрами бою поділилися Військово-морські сили України.

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Подробиці бою

Розвідка 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського помітила російських військових, які переміщувалися лісосмугою поблизу своїх позицій. Тоді оператори дронів ЗСУ нанесли по них кілька влучних ударів. Деякі солдати ворога намагалися сховатися у бліндажі, однак були знищені скидом з українського БпЛА.

"Екіпажі БпЛА 35 окремої бригади морської піхоти продовжують методично знищувати техніку, укріплення та ворожу силу. Ми бачимо ціль. Ми діємо швидко. Ми знищуємо", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські морпіхи нищать техніку ворога на півдні. А також про те, як прикордонники збивали дрони РФ на Одещиною.