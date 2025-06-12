Одесские морпехи уничтожают военных РФ дронами (видео)

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Одесские морпехи снова нанесли точные удары FPV-дронами по позициям ВС РФ на юге. На этот раз под прицелом операторов БпЛА оказалась вражеская пехота.

Видео с кадрами боя поделились Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Разведка 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского заметила российских военных, которые перемещались по лесополосе вблизи своих позиций. Тогда операторы дронов ВСУ нанесли по ним несколько точных ударов. Некоторые солдаты врага пытались спрятаться в блиндаже, однако были уничтожены сбросом с украинского БпЛА.

"Экипажи БпЛА 35 отдельной бригады морской пехоты продолжают методично уничтожать технику, укрепления и вражескую силу. Мы видим цель. Мы действуем быстро. Мы уничтожаем", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские морпехи уничтожают технику врага на юге. А также о том, как пограничники сбивали дроны РФ в Одесской области.