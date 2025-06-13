Николаевские морпехи уничтожили российский танк и штурмовиков на Донбассе - видео

Оператор дрона. Фото иллюстративное: espreso.tv

Николаевские морпехи продолжают мастерски уничтожать врага на Донбассе. Военные ликвидировали не только штурмовиков РФ, но и бронетехнику.

Видео с кадрами боя поделились бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Подробности боя

Разведчики николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты заметили вражеских штурмовиков, которые двигались в сторону позиций ВСУ под прикрытием танка. Сначала операторы дронов точным сбросом уничтожили бронетехнику, после чего нанесли несколько ударов по живой силе. Военные ВС РФ прятались в наспех вырытых окопах, но это их не спасло.

"Пехота врага — в огне, броня — на металлолом. Работают николаевские морпехи!"— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские морпехи уничтожают врага на юге. А также о масштабном дроновом налете на ВС РФ.