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Головна Одеса Знищення логістики — ЗСУ регулярно вражають катери РФ на півдні

Знищення логістики — ЗСУ регулярно вражають катери РФ на півдні

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 12:45
ЗСУ знищили катер Дніпровської флотилії ЗС РФ на Херсонщині - речник ВМС України Плетенчук
Катер з військовими. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS
Ключові моменти Катер "Дніпровської флотилії"

Катер, який нещодавно знищили українські військові на Херсонщині, займався логістичним забезпеченням підрозділів РФ на окупованій території. Ураження таких плавзасобів трапляються регулярно.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Катер "Дніпровської флотилії"

Українські ВМС днями знищили ворожий катер із так званої "Дніпровської флотилії" РФ. Її свого часу створили для логістичного забезпечення військ на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Плавзасіб здійснював доставку боєприпасів, провізії та особового складу на ділянки, де можливе лише водне підвезення.

"Саме ця одиниця вона якраз таки забезпечення і здійснювала. Тому що є такі окуповані ділянки, які вони вимушені забезпечувати саме водою, маю на увазі безпосередньо корабельно-катерним складом. І це одна з таких діляночок була, на яку вони підвозять БК, провізію та особовий склад на ротацію",— каже Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук також додав, що Сили оборони вже не вперше знищують такі катера на Херсонщині, що є великою проблемою для ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про влучний удар ЗСУ по катеру ЗС РФ. А також про те, як миколаївські морпіхи відбивали мотоциклетний штурм росіян. 

Одеса ЗСУ Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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