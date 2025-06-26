ПАРЄ визнала незаконність анексії Криму та інших територій України, а РФ, Білорусь та КНДР - агресорами

Зала ПАРЄ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Парламентська Асамблея Ради Європи визнала незаконність анексії РФ Криму та інших територій України. А дії Росії, Білорусії та КНДР — розцінила як акти агресії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Рішення ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила дві резолюції: "Правові аспекти та питання прав людини в контексті агресії РФ проти України" та "Підтримка політичних переговорів щодо забезпечення обміну та звільнення військовополонених". В рамках цих документів, ПАРЄ задекларувала наступні правові висновки:

визнання дій Росії, Білорусі та КНДР як акту агресії;

фіксацію індивідуальної відповідальності політичного та військового керівництва цих держав;

підтвердження факту незаконної окупації Криму та інших українських територій як грубого порушення міжнародного права;

визнання депортацій, катувань, репресій та насильницьких зникнень як воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а подекуди — як проявів геноциду.

Також документи засвідчили вину Росії за тортури, страти, сексуальне насильство, відмову у доступі МКЧХ, та переслідування українських військових за участь у бойових діях. Крім того, у ПАРЄ підтримали ідеї створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України та повноцінного міжнародного компенсаційного механізму для України.

"Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії",— йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Повідомлення МЗС України. Фото: скриншот з поста МЗС України у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у ПАРЄ сумніваються у встановленні миру, але підтримують Україну. А також про резолюцію Асамблеї щодо нелегітимності Олександра Лукашенко.