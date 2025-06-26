Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В ПАСЕ признали РФ, Беларусь и КНДР агрессорами — подробности

В ПАСЕ признали РФ, Беларусь и КНДР агрессорами — подробности

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:25
ПАСЕ признала незаконность аннексии Крыма и других территорий Украины, а РФ, Беларусь и КНДР - агрессорами
Зал ПАСЕ. Фото иллюстративное: Укринформ
Ключові моменти Решение ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы признала незаконность аннексии РФ Крыма и других территорий Украины. А действия России, Белоруссии и КНДР — расценила как акты агрессии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Реклама
Читайте также:

Решение ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции: "Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии РФ против Украины" и "Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных". В рамках этих документов, ПАСЕ задекларировала следующие правовые выводы:

  • признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;
  • фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;
  • подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;
  • признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а иногда — как проявлений геноцида.

Также документы показали вину России за пытки, казни, сексуальное насилие, отказ в доступе МККК, и преследование украинских военных за участие в боевых действиях. Кроме того, в ПАСЕ поддержали идеи создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины и полноценного международного компенсационного механизма для Украины.

"Эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии",— говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

None - фото 1
Сообщение МИД Украины. Фото: скриншот с поста МИД Украины в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в ПАСЕ сомневаются в установлении мира, но поддерживают Украину. А также о резолюции Ассамблеи о нелегитимности Александра Лукашенко.

Одесса ПАСЕ Украина аннексия Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации