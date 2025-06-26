ПАСЕ признала незаконность аннексии Крыма и других территорий Украины, а РФ, Беларусь и КНДР - агрессорами

Зал ПАСЕ. Фото иллюстративное: Укринформ

Парламентская Ассамблея Совета Европы признала незаконность аннексии РФ Крыма и других территорий Украины. А действия России, Белоруссии и КНДР — расценила как акты агрессии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Решение ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции: "Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии РФ против Украины" и "Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных". В рамках этих документов, ПАСЕ задекларировала следующие правовые выводы:

признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;

фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;

подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;

признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а иногда — как проявлений геноцида.

Также документы показали вину России за пытки, казни, сексуальное насилие, отказ в доступе МККК, и преследование украинских военных за участие в боевых действиях. Кроме того, в ПАСЕ поддержали идеи создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины и полноценного международного компенсационного механизма для Украины.

"Эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии",— говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщение МИД Украины. Фото: скриншот с поста МИД Украины в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в ПАСЕ сомневаются в установлении мира, но поддерживают Украину. А также о резолюции Ассамблеи о нелегитимности Александра Лукашенко.