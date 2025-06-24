Як дрони впливають на бойову тактику ЗСУ

FPV-дрон. Фото: АрміяInform

FPV-дрони стали однією з головних тактичних інновацій останніх років — вони здатні змінювати перебіг боїв і завдавати точкових ударів у найнебезпечніших зонах. Україна, попри обмежені ресурси, активно розвиває цей напрямок, залучаючи до роботи волонтерів, інженерів, айтішників і самих військових. Чим живе український фронт дронів, які виклики доводиться долати щодня і яку роль відіграє штучний інтелект?

Журналісти Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю запитали про це у співзасновника мапи DeepState – Романа Погорілого.

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FPV-дрони – нова зброя фронту

Збройні сили України дедалі активніше застосовують новітні технології у протидії російській агресії. Суттєве значення для зміни перебігу боїв мають FPV‑дрони — компактні, високоманеврові, відносно недорогі й вражаючи ефективні апарати.

"FPV-дрони — це безпосередньо лінія бойового зіткнення. Вони працюють не лише на передовій, а й поступово охоплюють середню глибину, хоча цей напрям ще тільки розвивається. На жаль, ми не повністю опанували цю сферу, і ворог нині має тут суттєву перевагу", — каже співзасновник мапи DeepState Роман Погорілий.

Співзасновник мапи DeepState Роман Погорілий про FPV-дрони, як нову зброю фронту. Фото: Новини.LIVE

Втім, українські фахівці вже активно реагують на цей виклик. Завдяки демонстрації ефективності дронів на полі бою, увага до них зросла як серед військових, так і у владних кабінетах. Це не просто підтримка нової іграшки, а визнання важливості системної роботи над новими технологіями.

"Якщо говорити про дальні ураження — тут ми не те що наздогнали, а іноді навіть випереджаємо московитів. Наші люди мають добрі розробки, пов’язані зі штучним інтелектом. І я впевнений: прийде час — ми і наздоженемо, і переженемо ворога", — наголошує експерт.

Дрон-повітряний камікадзе. Фото: Міністерство оборони України

Штучний інтелект

Ця гонитва технологій стала справжньою битвою інженерів, айтішників і тактиків. Обидві сторони активно впроваджують штучний інтелект у дрони-розвідники, а також навчають безпілотники ухилятися від атак та перехоплювати сигнали. Так, в українських військових нові технічні рішення з’являються ледь не щотижня.

"Ми бачимо, як ворог активно впроваджує AI для розпізнавання цілей і ухилення від FPV-дронів. Але і в нас працюють найкращі. Волонтери, інженери, військові — всі шукають рішення, адаптуються і вдосконалюють техніку. Це боротьба не лише армій, а й інтелектів", — пояснює співзасновник мапи DeepState Роман Погорілий.

Експерт Роман Погорілий про штучний інтелект у дронах. Фото: Новини.LIVE

Однак попри успіхи, викликів не меншає. Найбільша проблема — не інтелектуальна чи інженерна, а ресурсна. Українські дрони часто втрачають у кількості через нестачу виробничих потужностей. Саме масштабування — головне завдання на найближчий період.

"Щодо FPV-дронів ми працюємо добре. Але бракує не стільки технологій, як саме кількості. Нам потрібно наростити виробництво. А ще — зменшити залежність від іноземних компонентів", — наголошує експерт.

Різновиди FPV-дронів. Фото: Міністерство оборони України

Морські дрони

Розв’язати це завдання допомагають як іноземні партнери, так і створення власної індустрії. На цьому шляху вже є перші результати: у ЗСУ офіційно створено сили безпілотних систем, які очолюють нову фазу дронової війни. Ідеться не лише про FPV, а й про морські дрони, які стали проривом у військово-морському протистоянні.

"Ми опанували повітря — і не на виставках, а на полі бою. Наші морські дрони — це інновація світового рівня. Жодна країна не має подібного досвіду їх бойового застосування. Ми були першими — і залишаємося лідерами", — каже Роман Погорілий.

Співзасновник мапи DeepState Роман Погорілий про морські дрони. Фото: Новини.LIVE

Нині українські фахівці не лише розробляють нові технології, а й активно передають свій досвід союзникам. За словами військового, до нашої країни приїздять представники партнерських держав, аби вивчити практичні кейси — від тактики до логістики. Це нова форма взаємовигідного співробітництва: ми не лише отримуємо допомогу, а й ділимося унікальним досвідом.

"Ми маємо не лише брати, а й давати. Наш бойовий досвід — цінний ресурс. І ми готові ділитися ним із тими, хто нас підтримує. Це частина повноцінного партнерства. Ми довели, що можемо бути не лише прохачами, а й гравцями", — підсумовує експерт.

Морський дрон MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Україна не просто бореться за території — вона формує нову військову реальність, де технології відіграють ключову роль. FPV-дрони стали символом адаптивності й винахідливості українських військових і волонтерів. Попри дефіцит ресурсів, наша країна вже сьогодні демонструє здатність задавати тренди у війні майбутнього. Це не лише про перемогу на полі бою — це про місце України серед лідерів оборонних інновацій світу.

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