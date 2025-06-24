Как дроны влияют на боевую тактику ВСУ

FPV-дрон. Фото: АрміяInform

FPV-дроны стали одной из главных тактических инноваций последних лет — они способны менять ход боев и наносить точечные удары в самых опасных зонах. Украина, несмотря на ограниченные ресурсы, активно развивает это направление, привлекая к работе волонтеров, инженеров, айтишников и самих военных. Чем живет украинский фронт дронов, какие вызовы приходится преодолевать ежедневно и какую роль в этом играет искусственный интеллект?

Журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили об этом у сооснователя карты DeepState — Романа Погорелого.

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FPV-дроны - новое оружие фронта

Вооруженные силы Украины все активнее применяют новейшие технологии в противодействии российской агрессии. Существенное значение для изменения хода боев имеют FPV-дроны — компактные, высоко маневренные, относительно недорогие и впечатляюще эффективные аппараты.

"FPV-дроны - это непосредственно линия боевого соприкосновения. Они работают не только на передовой, но и постепенно охватывают среднюю глубину, хотя это направление еще только развивается. К сожалению, мы не полностью овладели этой сферой, и враг сейчас имеет здесь существенное преимущество", — говорит соучредитель карты DeepState — Роман Погорелый.

Соучредитель карты DeepState Роман Погорелый о FPV-дронах как новом оружии фронта. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, украинские специалисты уже активно реагируют на этот вызов. Благодаря демонстрации эффективности дронов на поле боя, внимание к ним возросло как среди военных, так и во властных кабинетах. Это не просто поддержка новой игрушки, а признание важности системной работы над новыми технологиями.

"Если говорить о дальнем поражении — здесь мы не то что догнали, а иногда даже опережаем московитов. Наши люди имеют хорошие разработки, связанные с искусственным интеллектом. И я уверен: придет время — мы и догоним, и перегоним врага", — отмечает эксперт.

Дрон-воздушный камикадзе. Фото: Министерство обороны Украины

Искусственный интеллект

Эта гонка технологий стала настоящей битвой инженеров, айтишников и тактиков. Обе стороны активно внедряют искусственный интеллект в дроны-разведчики, а также обучают беспилотники уклоняться от атак и перехватывать сигналы. Так, у украинских военных новые технические решения появляются чуть ли не каждую неделю.

"Мы видим, как враг активно внедряет AI для распознавания целей и уклонения от FPV-дронов. Но и у нас работают лучшие. Волонтеры, инженеры, военные — все ищут решения, адаптируются и совершенствуют технику. Это борьба не только армий, но и интеллектов", — объясняет сооснователь карты DeepState Роман Погорелый.

Эксперт Роман Погорелый, об искусственном интеллекте в дронах. Фото: Новини.LIVE

Однако несмотря на успехи, вызовов не становится меньше. Самая большая проблема — не интеллектуальная или инженерная, а ресурсная. Украинские дроны часто теряют в количестве из-за недостатка производственных мощностей. Именно масштабирование — главная задача на ближайший период.

"По FPV-дронам мы работаем хорошо. Но не хватает не столько технологий, сколько именно количества. Нам нужно нарастить производство. А еще — уменьшить зависимость от иностранных компонентов", — подчеркивает эксперт.

Разновидности FPV-дронов Фото: Министерство обороны Украины

Морские дроны

Решить эту задачу помогают как иностранные партнеры, так и создание собственной индустрии. На этом пути уже есть первые результаты: в ВСУ официально созданы силы беспилотных систем, которые возглавляют новую фазу дроновой войны. Речь идет не только о FPV, но и о морских дронах, которые стали прорывом в военно-морском противостоянии.

"Мы овладели воздухом — и не на выставках, а на поле боя. Наши морские дроны — это инновация мирового уровня. Ни одна страна не имеет подобного опыта их боевого применения. Мы были первыми — и остаемся лидерами", — говорит Роман Погорелый.

Соучредитель карты DeepState Роман Погорелый о морских дронах. Фото: Новини.LIVE

Сейчас украинские специалисты не только разрабатывают новые технологии, но и активно передают свой опыт союзникам. По словам военного, в нашу страну приезжают представители партнерских государств, чтобы изучить практические кейсы — от тактики до логистики. Это новая форма взаимовыгодного сотрудничества: мы не только получаем помощь, но и делимся уникальным опытом.

"Мы должны не только брать, но и давать. Наш боевой опыт — ценный ресурс. И мы готовы делиться им с теми, кто нас поддерживает. Это часть полноценного партнерства. Мы доказали, что можем быть не только просителями, но и игроками", — заключает эксперт.

Морской дрон MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Украина не просто борется за территории — она формирует новую военную реальность, где технологии играют ключевую роль. FPV-дроны стали символом адаптивности и изобретательности украинских военных и волонтеров. Несмотря на дефицит ресурсов, наша страна уже сегодня демонстрирует способность задавать тренды в войне будущего. Это не только о победе на поле боя — это о месте Украины среди лидеров оборонных инноваций мира.

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