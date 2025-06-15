CNN: Росія атакує Одесу дронами за новою тактикою

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Американське видання CNN повідомляє про суттєве зростання повітряних атак Росії, і Одеса знову стала однією з головних цілей. За місяць відбулося сім наймасштабніших атак дронів за весь час війни. Росія запускає сотні безпілотників і ракет за одну ніч, змінюючи підходи до ведення бойових дій.

Про цей йдеться у матеріалі видання CNN.

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Зміна тактики ударів

Журналісти статті акцентують, що удари стали частішими, а обсяги атак — рекордними.

"У понеділок увечері його метою була столиця України Київ та чорноморське портове місто Одеса. Наступного дня під обстріл потрапив Харків", — йдеться в публікації.

Росія запускає сотні дронів і ракет одночасно, створюючи масові рої безпілотників. За даними CNN, тільки за одну ніч нещодавно було випущено 479 одиниць зброї. Також фіксується активне використання дронів-приманок, які змушують українську ППО витрачати снаряди на хибні цілі.

Обстріл Одеси: що відомо

Зазначимо, що у ніч на 10 червня в результаті російської атаки були зруйновані житлові будинки у середмісті Одеси. Також отримали ушкодження спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу та автомобілі містян. Загинули двоє чоловіків 59 та 57 років. За попередніми даними, дев'ятеро людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область, там зафіксовано пошкодження обʼєктів енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також ми повідомляли, що протягом доби російські окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.