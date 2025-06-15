CNN: Россия атакует Одессу дронами по новой тактике

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Американское издание CNN сообщает о существенном росте воздушных атак России, и Одесса снова стала одной из главных целей. За месяц произошло семь самых масштабных атак дронов за все время войны. Россия запускает сотни беспилотников и ракет за одну ночь, меняя подходы к ведению боевых действий.

Об этом говорится в материале издания CNN.

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Изменение тактики ударов

Журналисты статьи акцентируют, что удары стали более частыми, а объемы атак — рекордными.

"В понедельник вечером его целью была столица Украины Киев и черноморский портовый город Одесса. На следующий день под обстрел попал Харьков", — говорится в публикации.

Россия запускает сотни дронов и ракет одновременно, создавая массовые рои беспилотников. По данным CNN, только за одну ночь недавно было выпущено 479 единиц оружия. Также фиксируется активное использование дронов-приманок, которые заставляют украинскую ПВО тратить снаряды на ложные цели.

Обстрел Одессы: что известно

Отметим, что в ночь на 10 июня в результате российской атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область, там зафиксировано повреждение объектов энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.