Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса на этой неделе была среди главных целей ударов РФ, — CNN

Одесса на этой неделе была среди главных целей ударов РФ, — CNN

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 15:18
CNN: Россия атакует Одессу дронами по новой тактике
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Изменение тактики ударов Обстрел Одессы: что известно

Американское издание CNN сообщает о существенном росте воздушных атак России, и Одесса снова стала одной из главных целей. За месяц произошло семь самых масштабных атак дронов за все время войны. Россия запускает сотни беспилотников и ракет за одну ночь, меняя подходы к ведению боевых действий.

Об этом говорится в материале издания CNN.

Реклама
Читайте также:

Изменение тактики ударов

Журналисты статьи акцентируют, что удары стали более частыми, а объемы атак — рекордными.

"В понедельник вечером его целью была столица Украины Киев и черноморский портовый город Одесса. На следующий день под обстрел попал Харьков", — говорится в публикации.

Россия запускает сотни дронов и ракет одновременно, создавая массовые рои беспилотников. По данным CNN, только за одну ночь недавно было выпущено 479 единиц оружия. Также фиксируется активное использование дронов-приманок, которые заставляют украинскую ПВО тратить снаряды на ложные цели.

Обстрел Одессы: что известно

Отметим, что в ночь на 10 июня в результате российской атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область, там зафиксировано повреждение объектов энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны ракетный удар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации