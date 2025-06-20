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Головна Одеса Військові показали, як збивали дрони та ракети над Одещиною

Військові показали, як збивали дрони та ракети над Одещиною

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Дата публікації: 20 червня 2025 15:40
Відео збиття дронів та ракет над Одещиною під час обстрілу дронами 20 червня
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Ключові моменти Збиття дронів та ракет Обстріл Одеси 20 червня

Вночі ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одеси дронами-камікадзе, в результаті чого одна людина загинула, ще 14 — отримали поранення. Однак завдяки злагодженій роботі бійців ППО, більшість повітряних цілей ворога були збиті ще на підльоті.

Кадрами збиття ракет та дронів поділилося Повітряне командування "Південь".

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Збиття дронів та ракет

Під час масованої атаки на Одещину бійцям протиповітряної оборони вдалося вчасно зафіксувати наближення ворожих засобів ураження. В результаті роботи мобільних вогневих груп, дві ракети Х-59/69 та десять безпілотників типу Shahed 136 були збиті, ще до того, як дісталися своїх цілей.

"Бойова робота воїнів мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади у ніч на 20 червня 2025 року на Одещині. Продовжуємо нашу боротьбу!" — йдеться у повідомленні військових.

Обстріл Одеси 20 червня

Додамо, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Атаки зазнала цивільна інфраструктура міста — в результаті загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, знищені дронами спортзал та магазин в Одесі. А також про будинки, які найбільше постраждали від нічної атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси ППО війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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