Відео збиття дронів та ракет над Одещиною під час обстрілу дронами 20 червня

Військові показали, як збивали дрони та ракети над Одещиною
Вночі ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одеси дронами-камікадзе, в результаті чого одна людина загинула, ще 14 — отримали поранення. Однак завдяки злагодженій роботі бійців ППО, більшість повітряних цілей ворога були збиті ще на підльоті.
Кадрами збиття ракет та дронів поділилося Повітряне командування "Південь".
Збиття дронів та ракет
Під час масованої атаки на Одещину бійцям протиповітряної оборони вдалося вчасно зафіксувати наближення ворожих засобів ураження. В результаті роботи мобільних вогневих груп, дві ракети Х-59/69 та десять безпілотників типу Shahed 136 були збиті, ще до того, як дісталися своїх цілей.
"Бойова робота воїнів мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади у ніч на 20 червня 2025 року на Одещині. Продовжуємо нашу боротьбу!" — йдеться у повідомленні військових.
Обстріл Одеси 20 червня
Додамо, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Атаки зазнала цивільна інфраструктура міста — в результаті загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, знищені дронами спортзал та магазин в Одесі. А також про будинки, які найбільше постраждали від нічної атаки.
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