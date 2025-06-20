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Главная Одесса Военные показали, как сбивали дроны и ракеты над Одесчиной

Военные показали, как сбивали дроны и ракеты над Одесчиной

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Дата публикации 20 июня 2025 15:40
Видео сбивания дронов и ракет над Одесской областью во время обстрела дронами 20 июня
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Ключові моменти Сбитие дронов и ракет Обстрел Одессы 20 июня

Ночью враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы дронами-камикадзе, в результате чего один человек погиб, еще 14 — получили ранения. Однако благодаря слаженной работе бойцов ПВО, большинство воздушных целей врага были сбиты еще на подлете.

Кадрами сбивания ракет и дронов поделилось Воздушное командование "Пивдень".

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Сбитие дронов и ракет

Во время массированной атаки на Одесскую область бойцам противовоздушной обороны удалось вовремя зафиксировать приближение вражеских средств поражения. В результате работы мобильных огневых групп, две ракеты Х-59/69 и десять беспилотников типа Shahed 136 были сбиты, еще до того, как долетели до своих целей.

"Боевая работа воинов мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады в ночь на 20 июня 2025 года в Одесской области. Продолжаем нашу борьбу!",— говорится в сообщении военных.

Обстрел Одессы 20 июня

Добавим, сегодня ночью ВС РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительным данным, враг применил не менее 10 БПЛА. Атаке подверглась гражданская инфраструктура города - в результате погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей.

Напомним, недавно мы писали о том, уничтожены ли дронами спортзал и магазин в Одессе. А также о домах, которые больше всего пострадали от ночной атаки.

Одесса обстрелы Новости Одессы ПВО война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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