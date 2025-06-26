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Главная Одесса Уничтожение логистики — ВСУ регулярно поражают катера РФ на юге

Уничтожение логистики — ВСУ регулярно поражают катера РФ на юге

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Дата публикации 26 июня 2025 12:45
ВСУ уничтожили катер Днепровской флотилии ВС РФ на Херсонщине - спикер ВМС Украины Плетенчук
Катер с военными. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS
Ключові моменти Катер "Днепровской флотилии"

Катер, который недавно уничтожили украинские военные на Херсонщине, занимался логистическим обеспечением подразделений ВС РФ на оккупированной территории. Поражения таких плавсредств случаются регулярно.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Катер "Днепровской флотилии"

Украинские ВМС на днях уничтожили вражеский катер из так называемой "Днепровской флотилии" РФ. Ее в свое время создали для логистического обеспечения войск на временно оккупированной части Херсонщины. Плавсредство осуществляло доставку боеприпасов, провизии и личного состава на участки, где возможен только водный подвоз.

"Именно эта единица она как раз таки обеспечение и осуществляла. Потому что есть такие оккупированные участки, которые они вынуждены обеспечивать именно водой, имею в виду непосредственно корабельно-катерным составом. И это один из таких участков был, на который они подвозят БК, провизию и личный состав на ротацию",— говорит Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук также добавил, что Силы обороны уже не впервые уничтожают такие катера на Херсонщине, что является большой проблемой для ВС РФ.

Напомним, недавно мы писали о метком ударе ВСУ по катеру ВС РФ. А также о том, как николаевские морпехи отражали мотоциклетный штурм россиян.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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