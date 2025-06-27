ВСУ уничтожили комплексы ПВО и РЛС в Крыму - видео от Главного управления разведки МО Украины

Атака на Крым — украинская разведка уничтожила комплексы ПВО РФ
ВСУ точными дроновыми ударами уничтожили радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны в Крыму. Таким образом Силы обороны продолжают ослаблять ПВО оккупированного полуострова.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Атака на Крым
На видео, которое обнародовало Главное управление разведки можно увидеть кадры поражения критически важных и дорогостоящих компонентов комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Крыму. Вследствие успешной дроновой атаки ВСУ были уничтожены:
- две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- пусковая установка комплекса С-400.
"Радары — это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными. Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму",— говорится в сообщении Главного управления разведки.
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