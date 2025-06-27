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Главная Одесса Атака на Крым — украинская разведка уничтожила комплексы ПВО РФ

Атака на Крым — украинская разведка уничтожила комплексы ПВО РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:37
ВСУ уничтожили комплексы ПВО и РЛС в Крыму - видео от Главного управления разведки МО Украины
Полуостров Крым. Фото иллюстративное: Новости здорового человека
Ключові моменти Атака на Крым

ВСУ точными дроновыми ударами уничтожили радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны в Крыму. Таким образом Силы обороны продолжают ослаблять ПВО оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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На видео, которое обнародовало Главное управление разведки можно увидеть кадры поражения критически важных и дорогостоящих компонентов комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Крыму. Вследствие успешной дроновой атаки ВСУ были уничтожены:

  • две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;
  • пусковая установка комплекса С-400.

"Радары — это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными. Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму",— говорится в сообщении Главного управления разведки.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские военные остановили очередной штурм россиян. А также о том, какие задачи выполняет авиация РФ над Черным морем.

 

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине атака
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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