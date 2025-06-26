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Головна Одеса У пастці ЗСУ — як одеські військові зупинили штурм росіян

У пастці ЗСУ — як одеські військові зупинили штурм росіян

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Дата публікації: 26 червня 2025 15:40
Штурмовики ЗС РФ потрапили у пастку - одеські оператори дронів ЗСУ атакували російських військових
Дроновий удар по ЗС РФ. Фото: скриншот з відео 35-ї бригади морської охорони
Ключові моменти Подробиці бою

Штурмовики ЗС РФ потрапили у пастку, намагаючих перетнути захисні споруди українських військових. Це дало змогу операторам дронів ЗСУ влучною атакою знищити наступаючі сили росіян.

Відео з кадрами ураження поділилися бійці одеської 35-ї бригади морської охорони імені М. Остроградського.

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Подробиці бою

Розвідка одеської 35-ї бригади морської охорони імені Михайла Остроградського за допомогою БпЛА помітила штурмовиків ЗС РФ, які намагалися перетнути захисні інженерні споруди Сил оборони, але заплуталися в них. Дійти до українських позицій росіяни не змогли — оператори дронів ЗСУ завдали по них кілька влучних ударів. В результаті вдалої атаки особовий склад ворога було знищено.

"Наче щури у пастці — так почуваються та й виглядають окупанти, які намагаються перетнути наші інженерні захисні споруди. А вже безпілотники одеських морпіхів з 35-ї бригади не залишають російським штурмовиками жодного шансу — смертельні поранення та тотальне знищення. Така доля окупанта", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рекордну  кількість безпілотників РФ, які збили військові ЗСУ. А також про те, як миколаївські морпіхи відбивали мотоциклетний штурм росіян. 

Одеса ЗСУ Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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