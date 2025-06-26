ВМС Украины сбили рекондное количество шахедов - Плетенчук

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Россияне ежедневно запускают десятки шахедов на юг нашей страны с морского направления. Однако недавно ВМС Украины сбили рекордное количество вражеских беспилотников — более 2 десятков за атаку.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Атаки на юг

По словам Дмитрия Плетенчука, ситуация на морском направлении остается сложной. Россия регулярно атакует юг Украины дронами-камикадзе из акватории, в частности из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда в Крыму. Однако Силы обороны регулярно сбивают большинство вражеских целей, а во время одного из последних обстрелов ВМС Украины поставили рекорд по сбитым дронам.

"К сожалению, имеем негативную стабильность. Атаки на юг с моря происходят почти каждую ночь. Такие атаки отражать сложнее, ведь когда летит с моря, уже другие средства надо использовать. Но буквально вчера мы побили собственный рекорд: силами ВМС было сбито два десятка "шахедов",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Добавим, в течение этой ночи силами ПВО Украины были обезврежены 24 из 41 БпЛА РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия усилила ракетные атаки с Черного моря. А также об активизации флота РФ в акватории.