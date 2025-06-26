Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как ВМС Украины сбили рекордное количество дронов РФ на юге

Как ВМС Украины сбили рекордное количество дронов РФ на юге

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 11:35
ВМС Украины сбили рекондное количество шахедов - Плетенчук
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Атаки на юг

Россияне ежедневно запускают десятки шахедов на юг нашей страны с морского направления. Однако недавно ВМС Украины сбили рекордное количество вражеских беспилотников — более 2 десятков за атаку.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Атаки на юг

По словам Дмитрия Плетенчука, ситуация на морском направлении остается сложной. Россия регулярно атакует юг Украины дронами-камикадзе из акватории, в частности из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда в Крыму. Однако Силы обороны регулярно сбивают большинство вражеских целей, а во время одного из последних обстрелов ВМС Украины поставили рекорд по сбитым дронам.

"К сожалению, имеем негативную стабильность. Атаки на юг с моря происходят почти каждую ночь. Такие атаки отражать сложнее, ведь когда летит с моря, уже другие средства надо использовать. Но буквально вчера мы побили собственный рекорд: силами ВМС было сбито два десятка "шахедов",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Добавим, в течение этой ночи силами ПВО Украины были обезврежены 24 из 41 БпЛА РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия усилила ракетные атаки с Черного моря. А также об активизации флота РФ в акватории.

Одесса ВМС Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации