Росія активізувалася у Чорному морі - речник ВМС України Плетенчук

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Українська правда

За останні місяці фіксується зростання активності російських морських платформ у Чорноморській акваторії. Однак поки РФ не виводить свої ракетоносії, ховаючи їх у Новоросійську.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

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РФ протягом останніх 4 місяців почала частіше використовувати морські платформи у Чорному морі. Однак під час атаки, що відбулась сьогодні вночі, Росія не використовувала ракетоносії з акваторії. Це пов'язано із тим, що застосовувати їх на тій локацій складно, через загрозу від українських дронів.

"І так, застосовувати носії їм на тій локації складніше — є деякі складнощі з цим, але в Чорноморському флоті так званому налічується вісім таких носіїв станом на зараз. І, звісно, цю загрозу ми теж враховуємо обов'язково",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що станом на зараз, військові кораблі РФ залишаються пришвартованими в Новоросійську та не виходять на патрулювання у Чорне море.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином РФ мілітаризує українських дітей в Криму. А також про те, з яких причин Росія блокує обміни кримських татар, журналістів, та азовців.