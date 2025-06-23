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Головна Одеса Фабрика пропаганди — РФ мілітаризує українських дітей в Криму

Фабрика пропаганди — РФ мілітаризує українських дітей в Криму

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 09:20
Росія мілітаризує дітей з окупованих територій України в Криму
Табір "Артек" в Криму. Фото: Cmapm
Ключові моменти Фабрика пропаганди

Росія планує відправити на "відпочинок" в кримський табір "Артек" 56 тисяч дітей з тимчасово окупованих українських територій. Однак під виглядом "оздоровлення" РФ насаджує малечам ворожу ідеологію та мілітаризує їх.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Фабрика пропаганди

Протягом 2026 року Росія примусово відправить на літній відпочинок в "Артек" в Криму 56 тисяч дітей з окупованих територій України. Однак цей табір давно став фабрикою пропаганди, стверджують в "Центрі Національного спротиву". Під виглядом "оздоровлення" росіяни насаджують малечам мілітаризм, культ сили та ідеологію ненависті. У ЦНС в цьому вбачають порушення Женевських конвенцій.

"Це не про відпочинок. Це — про системне знищення української ідентичності. Влада РФ заявляє прямо: дітей із ТОТ хочуть інтегрувати в "русскій мір". Це — злочин. Пряме порушення Женевських конвенцій",— йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Криму леви покусали власника сафарі-парку "Сайган". А також про те, з яких причин Росія блокує обміни кримських татар, журналістів, та азовців.

Одеса Крим діти Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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