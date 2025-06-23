Росія мілітаризує дітей з окупованих територій України в Криму

Фабрика пропаганди — РФ мілітаризує українських дітей в Криму
Росія планує відправити на "відпочинок" в кримський табір "Артек" 56 тисяч дітей з тимчасово окупованих українських територій. Однак під виглядом "оздоровлення" РФ насаджує малечам ворожу ідеологію та мілітаризує їх.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
Фабрика пропаганди
Протягом 2026 року Росія примусово відправить на літній відпочинок в "Артек" в Криму 56 тисяч дітей з окупованих територій України. Однак цей табір давно став фабрикою пропаганди, стверджують в "Центрі Національного спротиву". Під виглядом "оздоровлення" росіяни насаджують малечам мілітаризм, культ сили та ідеологію ненависті. У ЦНС в цьому вбачають порушення Женевських конвенцій.
"Це не про відпочинок. Це — про системне знищення української ідентичності. Влада РФ заявляє прямо: дітей із ТОТ хочуть інтегрувати в "русскій мір". Це — злочин. Пряме порушення Женевських конвенцій",— йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Криму леви покусали власника сафарі-парку "Сайган". А також про те, з яких причин Росія блокує обміни кримських татар, журналістів, та азовців.
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