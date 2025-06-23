Россия милитаризирует детей с оккупированных территорий Украины в Крыму

Лагерь "Артек" в Крыму. Фото: Cmapm

Россия планирует отправить на "отдых" в крымский лагерь "Артек" 56 тысяч детей с временно оккупированных украинских территорий. Однако под видом "оздоровления" РФ насаждает малышам враждебную идеологию и милитаризирует их.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Фабрика пропаганды

В течение 2026 года Россия принудительно отправит на летний отдых в "Артек" в Крыму 56 тысяч детей с оккупированных территорий Украины. Однако этот лагерь давно стал фабрикой пропаганды, утверждают в "Центре Национального сопротивления". Под видом "оздоровления" россияне насаждают малышам милитаризм, культ силы и идеологию ненависти. В ЦНС в этом видят нарушение Женевских конвенций.

"Это не об отдыхе. Это — о системном уничтожении украинской идентичности. Власти РФ заявляют прямо: детей с ВОТ хотят интегрировать в "русский мир". Это — преступление. Прямое нарушение Женевских конвенций",— говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Крыму львы покусали владельца сафари-парка "Сайган". А также о том, по каким причинам Россия блокирует обмены крымских татар, журналистов, и азовцев.