Росія блокує обміни кримських татар, журналістів та азовців - Наріман Джелял

Кримські татари чинять спротив. Фото ілюстративне: vseosvita

Росія блокує обміни кримських татар, журналістів та азовців. Це пов'язано не зі складношами процедур, а з ненавистю Кремля до тих, хто чинить опір режиму.

Про це в інтерв'ю для Апостроф TV заявив надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Наріман Джелял.

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Найменше шансів на звільнення з російського полону мають ті, хто чинив найбільший опір окупації: азовці, журналісти та кримські татари. Тому Москва майже не допускає їх до обмінів. Корінний народ Криму із самого початку не прийняв окупацію півострову, і Кремль сприймає це як особисту образу.

"Кримськотатарський народ в абсолютній своїй більшості не підтримав окупацію Криму та виступає проти неї. Хоча робити це досить складно, знаходячись на окупованій території. Я можу пояснити це якоюсь цинічною помстою російської влади щодо наших громадян",— каже Наріман Джелял.

Наріман Джелял також додав, що наразі головними ворогами Кремля в Криму є саме кримськотатарське населення, яке зазнає репресій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ розміщує військові бази в Херсонесі. А також про про пограбування українських музеїв у Криму.