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Циничная месть — РФ блокирует обмены крымских татар

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 17:22
Россия блокирует обмены крымских татар, журналистов и азовцев - Нариман Джелял
Крымские татары оказывают сопротивление. Фото иллюстративное: vseosvita
Ключові моменти Кремль против татар

Россия блокирует обмены крымских татар, журналистов и азовцев. Это связано не со сложностями процедур, а с ненавистью Кремля к тем, кто сопротивляется режиму.

Об этом в интервью для Апостроф TV заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Нариман Джелял.

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Меньше всего шансов на освобождение из российского плена имеют те, кто оказывал наибольшее сопротивление оккупации: азовцы, журналисты и крымские татары. Поэтому Москва почти не допускает их к обменам. Коренной народ Крыма с самого начала не принял оккупацию полуострова, и Кремль воспринимает это как личное оскорбление.

"Крымскотатарский народ в абсолютном своем большинстве не поддержал оккупацию Крыма и выступает против нее. Хотя делать это достаточно сложно, находясь на оккупированной территории. Я могу объяснить это какой-то циничной местью российских властей в отношении наших граждан",— говорит Нариман Джелял.

Нариман Джелял также добавил, что сейчас главными врагами Кремля в Крыму является именно крымскотатарское население, которое подвергается репрессиям.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ размещает военные базы в Херсонесе. А также об ограблении украинских музеев в Крыму.

Одесса крымские татары Новости Одессы война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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