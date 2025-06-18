Россияне размещают военные базы на Херсонесе в Крыму

Херсонес в Крыму. Фото иллюстративное: Путешествия по Украине

Россияне размещают военных на территории всемирно известного Херсонеса в Крыму. Из-за этого уникальные памятники архитектуры находятся под угрозой уничтожения.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила музейщица, член бюро Украинского национального комитета ICOMOS Елена Сердюк.

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Угроза наследию

Музейщики предупреждают об угрозе для культурного наследия Крыма на территории хоры Херсонеса. Россияне разместили там свои военные базы и проводят незаконные археологические исследования, из-за чего древние памятники находятся в постоянной опасности

"Относительно Херсонеса чрезвычайное беспокойство вызывает ситуация не только городища, но и территория колоссальной хоры Херсонеса. Мы, наверное, до конца не осознаем масштабы разрушений, поскольку хора Херсонеса — это Гераклейский полуостров. Фактически львиная часть памятников, неисследованных памятников, нетронутого культурного слоя находится на хоре, где расположены военные базы россиян, и идут незаконные археологические исследования",— говорит Елена Сердюк.

Добавим, эта часть историко-археологического комплекса Херсонес находится под охраной ЮНЕСКО.

Хора Херсонеса

Хора — это сельскохозяйственные районы Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Она представлена руинами 250 античных усадеб, расположенными по всей территории Гераклейского полуострова.

Напомним, недавно мы писали о том, как россияне уничтожают культурное наследие оккупированного полуострова. А также об ограблении украинских музеев в Крыму.