Россияне размещают военные базы на Херсонесе в Крыму

РФ размещает на Херсонесе в Крыму военные базы
Россияне размещают военных на территории всемирно известного Херсонеса в Крыму. Из-за этого уникальные памятники архитектуры находятся под угрозой уничтожения.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила музейщица, член бюро Украинского национального комитета ICOMOS Елена Сердюк.
Угроза наследию
Музейщики предупреждают об угрозе для культурного наследия Крыма на территории хоры Херсонеса. Россияне разместили там свои военные базы и проводят незаконные археологические исследования, из-за чего древние памятники находятся в постоянной опасности
"Относительно Херсонеса чрезвычайное беспокойство вызывает ситуация не только городища, но и территория колоссальной хоры Херсонеса. Мы, наверное, до конца не осознаем масштабы разрушений, поскольку хора Херсонеса — это Гераклейский полуостров. Фактически львиная часть памятников, неисследованных памятников, нетронутого культурного слоя находится на хоре, где расположены военные базы россиян, и идут незаконные археологические исследования",— говорит Елена Сердюк.
Добавим, эта часть историко-археологического комплекса Херсонес находится под охраной ЮНЕСКО.
Хора Херсонеса
Хора — это сельскохозяйственные районы Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Она представлена руинами 250 античных усадеб, расположенными по всей территории Гераклейского полуострова.
Напомним, недавно мы писали о том, как россияне уничтожают культурное наследие оккупированного полуострова. А также об ограблении украинских музеев в Крыму.
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