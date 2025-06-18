Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ размещает на Херсонесе в Крыму военные базы

РФ размещает на Херсонесе в Крыму военные базы

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 17:55
Россияне размещают военные базы на Херсонесе в Крыму
Херсонес в Крыму. Фото иллюстративное: Путешествия по Украине
Ключові моменти Угроза наследию Хора Херсонеса

Россияне размещают военных на территории всемирно известного Херсонеса в Крыму. Из-за этого уникальные памятники архитектуры находятся под угрозой уничтожения.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила музейщица, член бюро Украинского национального комитета ICOMOS Елена Сердюк.

Реклама
Читайте также:

Угроза наследию

Музейщики предупреждают об угрозе для культурного наследия Крыма на территории хоры Херсонеса. Россияне разместили там свои военные базы и проводят незаконные археологические исследования, из-за чего древние памятники находятся в постоянной опасности

"Относительно Херсонеса чрезвычайное беспокойство вызывает ситуация не только городища, но и территория колоссальной хоры Херсонеса. Мы, наверное, до конца не осознаем масштабы разрушений, поскольку хора Херсонеса — это Гераклейский полуостров. Фактически львиная часть памятников, неисследованных памятников, нетронутого культурного слоя находится на хоре, где расположены военные базы россиян, и идут незаконные археологические исследования",— говорит Елена Сердюк.

Добавим, эта часть историко-археологического комплекса Херсонес находится под охраной ЮНЕСКО.

Хора Херсонеса

Хора — это сельскохозяйственные районы Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Она представлена руинами 250 античных усадеб, расположенными по всей территории Гераклейского полуострова.

Напомним, недавно мы писали о том, как россияне уничтожают культурное наследие оккупированного полуострова. А также об ограблении украинских музеев в Крыму.

Одесса Крым археология Новости Одессы Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации