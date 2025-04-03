Россияне портят культурное наследие Украины в Крыму

Оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

В Крыму более тысячи объектов культурного наследия Украины находятся в запущенном состоянии. Согласно информации министерства культуры РФ, более 40% из них требуют срочного ремонта в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает издание Крымский ветер, ссылаясь на оккупационное министерство культуры Республики Крым.

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Объекты культурного наследия

На сегодня в реестре культурного наследия Крыма значится 2 409 объектов. Из них 1 070 нуждаются в срочных работах для сохранения. Это составляет 44% от общего количества, что вызывает серьезные опасения по их охране и сохранности.

"По всем объектам составлены акты технического состояния с планом проведения работ по их безопасности. Согласно этим актам, 1 070 объектов требуют проведения работ по их сохранению в ближайшие пять лет", — говорится в сообщении оккупационных властей.

Добавим, немало объектов культурного наследия россияне уже вывезли с территории крымского полуострова.

Заброшенный объект. Фото: Крымский ветер

Объект, требующий реставрации. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об ограблении украинских музеев в Крыму. А также о массовых раскопках на полуострове.