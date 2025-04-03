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В Крыму россиянами уничтожается украинское наследие

3 апреля 2025 17:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россияне портят культурное наследие Украины в Крыму
Оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Крыму более тысячи объектов культурного наследия Украины находятся в запущенном состоянии. Согласно информации министерства культуры РФ, более 40% из них требуют срочного ремонта в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает издание Крымский ветер, ссылаясь на оккупационное министерство культуры Республики Крым.

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Объекты культурного наследия

На сегодня в реестре культурного наследия Крыма значится 2 409 объектов. Из них 1 070 нуждаются в срочных работах для сохранения. Это составляет 44% от общего количества, что вызывает серьезные опасения по их охране и сохранности.

"По всем объектам составлены акты технического состояния с планом проведения работ по их безопасности. Согласно этим актам, 1 070 объектов требуют проведения работ по их сохранению в ближайшие пять лет", — говорится в сообщении оккупационных властей.

Добавим, немало объектов культурного наследия россияне уже вывезли с территории крымского полуострова.

Россияне портят культурное наследие Украины в Крыму - фото 1
Заброшенный объект. Фото: Крымский ветер
Россияне портят культурное наследие Украины в Крыму - фото 2
Объект, требующий реставрации. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об ограблении украинских музеев в Крыму. А также о массовых раскопках на полуострове.

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