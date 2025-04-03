Росіяни псують культурну спадщину України в Криму

Окупанти в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

У Криму понад тисяча об'єктів культурної спадщини України перебувають у занедбаному стані. Згідно з інформацією міністерства культури РФ, понад 40% з них потребують термінового ремонту в найближчі п'ять років.

Про це повідомляє видання Кримський вітер, посилаючись на окупаційне міністерство культури Республіки Крим.

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Об'єкти культурної спадщини

На сьогодні в реєстрі культурної спадщини Криму значиться 2 409 об'єктів. З них 1 070 потребують термінових робіт для збереження. Це становить 44% від загальної кількості, що викликає серйозні побоювання щодо їхньої охорони та збереження.

"По всіх об'єктах складено акти технічного стану з планом проведення робіт з їхньої безпеки. Згідно з цими актами, 1 070 об'єктів потребують проведення робіт із їх збереження у найближчі п'ять років", — йдеться у повідомленні окупаційної влади.

Додамо, чимало об'єктів культурної спадщини росіяни вже вивезли з території кримського півострову.

Занедбаний об'єкт. Фото: Кримський вітер

Об'єкт, що потребує реставрації. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування українських музеїв у Криму. А також про масові розкопки на півострові.