Росіяни розміщують військові бази на Херсонесі в Криму

РФ розміщує на Херсонесі в Криму військові бази
Росіяни розміщують військових на території всесвітньо відомого Херсонесу в Криму. Через це унікальні пам'ятки архітектури знаходяться під загрозою знищення.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила музейниця, членкиня бюро Українського національного комітету ICOMOS Олена Сердюк.
Загроза спадщині
Музейники попереджають про загрозу для культурної спадщини Криму на території хори Херсонесу. Росіяни розмістили там свої військові бази та проводять незаконні археологічні дослідження, через що стародавні пам'ятки перебувають у постійній небезпеці
"Стосовно Херсонесу надзвичайне занепокоєння викликає ситуація не тільки городища, а й територія колосальної хори Херсонесу. Ми, напевно, до кінця не усвідомлюємо масштаби руйнувань, оскільки хора Херсонесу – це Гераклейський півострів. Фактично левова частина памʼяток, недосліджених памʼяток, недоторканого культурного шару знаходиться на хорі, де розташовані військові бази росіян, та йдуть незаконні археологічні дослідження", — каже Олена Сердюк.
Додамо, ця частина історико-археологічного комплексу Херсонес перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Хора Херсонесу
Хора — це сільськогосподарські райони Херсонесу Таврійського на території сучасного Севастополя. Вона представлена руїнами 250 античних садиб, розташованими по всій території Гераклейського півострова.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як росіяни знищують культурну спадщину окупованого півострову. А також про про пограбування українських музеїв у Криму.
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