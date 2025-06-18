Росіяни розміщують військові бази на Херсонесі в Криму

Херсонес у Криму. Фото ілюстративне: Подорожі Україною

Росіяни розміщують військових на території всесвітньо відомого Херсонесу в Криму. Через це унікальні пам'ятки архітектури знаходяться під загрозою знищення.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила музейниця, членкиня бюро Українського національного комітету ICOMOS Олена Сердюк.

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Загроза спадщині

Музейники попереджають про загрозу для культурної спадщини Криму на території хори Херсонесу. Росіяни розмістили там свої військові бази та проводять незаконні археологічні дослідження, через що стародавні пам'ятки перебувають у постійній небезпеці

"Стосовно Херсонесу надзвичайне занепокоєння викликає ситуація не тільки городища, а й територія колосальної хори Херсонесу. Ми, напевно, до кінця не усвідомлюємо масштаби руйнувань, оскільки хора Херсонесу – це Гераклейський півострів. Фактично левова частина памʼяток, недосліджених памʼяток, недоторканого культурного шару знаходиться на хорі, де розташовані військові бази росіян, та йдуть незаконні археологічні дослідження", — каже Олена Сердюк.

Додамо, ця частина історико-археологічного комплексу Херсонес перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Хора Херсонесу

Хора — це сільськогосподарські райони Херсонесу Таврійського на території сучасного Севастополя. Вона представлена ​​руїнами 250 античних садиб, розташованими по всій території Гераклейського півострова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як росіяни знищують культурну спадщину окупованого півострову. А також про про пограбування українських музеїв у Криму.