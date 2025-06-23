Россия активизировалась в Черном море - спикер ВМС Украины Плетенчук

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Украинская правда

За последние месяцы фиксируется рост активности российских морских платформ в Черноморской акватории. Однако пока РФ не выводит свои ракетоносители, пряча их в Новороссийске.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

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РФ в течение последних 4 месяцев начала чаще использовать морские платформы в Черном море. Однако во время атаки, которая состоялась сегодня ночью, Россия не использовала ракетоносители из акватории. Это связано с тем, что применять их на той локаций сложно, из-за угрозы от украинских дронов.

"И да, применять носители им на той локации сложнее — есть некоторые сложности с этим, но в Черноморском флоте так называемом насчитывается восемь таких носителей по состоянию на сегодня. И, конечно, эту угрозу мы тоже учитываем обязательно",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что сегодня военные корабли РФ остаются пришвартованными в Новороссийске и не выходят на патрулирование в Черное море.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом РФ милитаризирует украинских детей в Крыму. А также о том, по каким причинам Россия блокирует обмены крымских татар, журналистов, и азовцев.