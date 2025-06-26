ВМС України збили рекондну кількість шахедів - Плетенчук

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Росіяни щоденно запускають десятки шахедів на південь нашої країни з морського напрямку. Однак нещодавно ВМС України збили рекордну кількість ворожих безпілотників — понад 2 десятки за атаку.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Атаки на південь

За словами Дмитра Плетенчука, ситуація на морському напрямку залишається складною. Росія регулярно атакує південь України дронами-камікадзе з акваторії, зокрема з району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та миса Чауда у Криму. Однак Сили оборони регулярно збивають більшість ворожих цілей, а під час одного з останніх обстрілів ВМС України поставили рекорд по сбитих дронах.

"На жаль, маємо негативну стабільність. Атаки на південь з моря відбуваються майже щоночі. Такі атаки відбивати складніше, адже коли летить з моря, вже інші засоби треба використуовувати. Але буквально вчора ми побили власний рекорд: силами ВМС було збито два десятки "шахедів",— каже Дмитро Плетенчук.

Додамо, протягом цієї ночі силами ППО України були знешкоджені 24 із 41 БпЛА РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія посилила ракетні атаки з Чорного моря. А також про активізацію флоту РФ в акваторії.