Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як ВМС України збили рекордну кількість дронів РФ на півдні

Як ВМС України збили рекордну кількість дронів РФ на півдні

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 11:35
ВМС України збили рекондну кількість шахедів - Плетенчук
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Атаки на південь

Росіяни щоденно запускають десятки шахедів на південь нашої країни з морського напрямку. Однак нещодавно ВМС України збили рекордну кількість ворожих безпілотників — понад 2 десятки за атаку.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Атаки на південь

За словами Дмитра Плетенчука, ситуація на морському напрямку залишається складною. Росія регулярно атакує південь України дронами-камікадзе з акваторії, зокрема з району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та миса Чауда у Криму. Однак Сили оборони регулярно збивають більшість ворожих цілей, а під час одного з останніх обстрілів ВМС України поставили рекорд по сбитих дронах.

"На жаль, маємо негативну стабільність. Атаки на південь з моря відбуваються майже щоночі. Такі атаки відбивати складніше, адже коли летить з моря,  вже інші засоби треба використуовувати. Але буквально вчора ми побили власний рекорд: силами ВМС було збито два десятки "шахедів",— каже Дмитро Плетенчук.

Додамо, протягом цієї ночі силами ППО України були знешкоджені 24 із 41 БпЛА РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія посилила ракетні атаки з Чорного моря. А також про активізацію флоту РФ в акваторії.

Одеса ВМС Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації