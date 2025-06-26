Штурмовики ВС РФ попали в ловушку - одесские операторы дронов ВСУ атаковали российских военных

Дроновый удар по ВС РФ. Фото: скриншот из видео 35-й бригады морской охраны

Штурмовики ВС РФ попали в ловушку, пытаясь пересечь защитные сооружения украинских военных. Это позволило операторам дронов ВСУ точной атакой уничтожить наступающие силы россиян.

Видео с кадрами поражения поделились бойцы одесской 35-й бригады морской охраны имени М. Остроградского.

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Подробности боя

Разведка одесской 35-й бригады морской охраны имени Михаила Остроградского с помощью БпЛА заметила штурмовиков ВС РФ, которые пытались пересечь защитные инженерные сооружения Сил обороны, но запутались в них. Дойти до украинских позиций россияне не смогли — операторы дронов ВСУ нанесли по ним несколько точных ударов. В результате удачной атаки личный состав врага был уничтожен.

"Как крысы в ловушке — так чувствуют себя и выглядят оккупанты, которые пытаются пересечь наши инженерные защитные сооружения. А уже беспилотники одесских морпехов из 35 бригады не оставляют российским штурмовиками ни единого шанса — смертельные ранения и тотальное уничтожение. Такова судьба оккупанта",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о рекордном количестве беспилотников РФ, которые сбили военные ВСУ. А также о том, как николаевские морпехи отражали мотоциклетный штурм россиян.