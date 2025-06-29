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Головна Одеса Китайці будуватимуть порт і залізницю в Криму на замовлення РФ

Китайці будуватимуть порт і залізницю в Криму на замовлення РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:26
Росія залучає Китай до будівництва в Криму
Керченський морський порт. Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росія планує залучити китайський бізнес до будівництва інфраструктури в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про проєкти, які мають стратегічне значення для військових і торгівлі. 

Про це у неділю, 29 червня, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України

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За їхніми даними, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що вже є попередні домовленості щодо будівництва двох великих об’єктів: Керченського морського порту, який Росія активно використовує для "сірого" експорту, і транспортної інфраструктури поблизу озера Донузлав, де базується російський військовий флот.

Яка компанія хоче інвестувати

Росіяни планують запросити китайських підрядників на півострів для підписання остаточних угод. Серед потенційних учасників — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), одна з найбільших китайських компаній, що спеціалізується на будівництві портів, залізниць і доріг.

Орієнтовна сума проєктів становить близько 10 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму загарбники будують завод, який працюватиме на китайському обладнанні. Також ми писали, що росіяни випустили по Миколаєву шість балістичних ракет з окупованого Криму

Крим порт будівництво окупанти Новини Одеси залізниця
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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