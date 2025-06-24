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Головна Одеса У Криму будують завод на обладнанні з Китаю — подробиці

У Криму будують завод на обладнанні з Китаю — подробиці

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 15:40
Новий завод на китайському обладнанні в окупованому Криму - коли запустять
Обладнання з Китаю. Фото: Кримський вітер
Ключові моменти Новий завод в Криму

В окупованому Криму будуватимуть завод з виробництва будівельних матеріалів. Підприємство працюватиме на китайському обладнанні та буде запущено протягом 2025 року.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Майбутній завод планують розмістити неподалік Сімферополя на площі 5 га. Проєкт перебуває на завершальній стадії і буде запущено протягом 2025 року. Очікується постачання обладнання з Китаю та його подальший монтаж фахівцями. Планується, що підприємство вироблятиме матеріал, який використовується в будівництві. Зокрема для ізоляції стін, покрівель і цоколів будівель.

Додамо, це вже не перший випадок відкриття виробництва в анексованому Криму за участю Китаю. Так, на початку цього року під Керчю було відкрито підприємство ТОВ "Імма груп", що спеціалізується на склопакетах та готових вікнах з алюмінієвим профілем. Запускали його саме китайські фахівці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Криму леви покусали власника сафарі-парку "Сайган". А також про те, з яких причин Росія блокує обміни кримських татар, журналістів, та азовців.

Одеса Крим Китай завод Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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