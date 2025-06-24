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Главная Одесса В Крыму строят завод на оборудовании из Китая — подробности

В Крыму строят завод на оборудовании из Китая — подробности

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 15:40
Новый завод на китайском оборудовании в оккупированном Крыму - когда запустят
Оборудование из Китая. Фото: Крымский ветер
Ключові моменти Новый завод в Крыму

В оккупированном Крыму начнут строить завод по производству строительных материалов. Предприятие будет работать на китайском оборудовании, запустить его планируют в течение 2025 года.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Будущий завод планируют разместить недалеко от Симферополя на площади 5 га. Проект находится на завершающей стадии, а запустят его в течение 2025 года. Ожидается поставка оборудования из Китая и его дальнейший монтаж специалистами. Планируется, что предприятие будет производить материал, который используется в строительстве. В частности, для изоляции стен, кровель и цоколей зданий.

Добавим, это уже не первый случай открытия производства в аннексированном Крыму с участием Китая. Так, в начале этого года под Керчью было открыто предприятие ООО "Имма групп", специализирующееся на стеклопакетах и готовых окнах с алюминиевым профилем. Запускали его именно китайские специалисты.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Крыму львы покусали владельца сафари-парка "Сайган". А также о том, по каким причинам Россия блокирует обмены крымских татар, журналистов, и азовцев.

Одесса Крым Китай завод Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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